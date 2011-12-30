日本人首次前往中国旅游，对中国的感觉。统计一下日本人去中国感到惊叹之事。首次去中国惊[详细]
继使用岸基反舰导弹重创沙特租借的高速运输舰后，前不久又有消息传出胡塞武装使用两枚疑似[详细]
卫星图显示中国向永兴岛派遣歼11战机 美国福克斯新闻网4月12日“爆料”称，福[详细]
对于那场66年前的战争，其实很多人都已经感觉有些陌生了。和大多数那个时代的伟大创举一样[详细]
希特勒“自杀”一小时后乘私人飞机逃亡？
1933年，希特勒在一次集会上发表讲话[详细]
十八届中央纪委七次全会闭幕，会议公报首次披露了王仲田、李建波被处理情况．．．[详细]
特朗普的背后是普京；可你知道奥巴马的背后是谁？我要告诉大家，奥巴马的背后其实还站着另外一个伟大的[详细]
曾经喜欢，也曾经不喜欢；曾经听惯了，也曾经听烦了。我想起毛泽东说过的一句话：“你们不把我当领袖不[详细]
特朗普任用大量有军人背景人士进入政府，这在美国历年来总统内阁构成中是少见的，他这是要干什么?[详细]
中国的苏-35战机是俄罗斯特别定制版本而非盛传的简化版！俄官员曾透露中国谈判方“据理力争，寸步不让[详细]
蔡英文为期9天的中美洲“小长假”刚开始，就引发了各界的热烈关注，她会不会偷偷密会特朗普？会不会有“[详细]
希拉里出席特朗普就职典礼？此消息一出，不禁让美国媒体炸了锅，难道是友谊的小船修好了？[详细]
1月9日，盟国最高司令部指示东京盟军最高统帅部，在东京设置远东国际军事法庭，审判与惩处日本法西斯首[详细]
今天是南京大屠杀79周年纪念日，2015年，中国首次在南京举行了国[详细]
中央红军长征从1934年10月到1936年10月，起点是江西瑞金和福建长[详细]