日本人首次前往中国旅游，对中国的感觉。统计一下日本人去中国感到惊叹之事。首次去中国惊[详细]
继使用岸基反舰导弹重创沙特租借的高速运输舰后，前不久又有消息传出胡塞武装使用两枚疑似[详细]
卫星图显示中国向永兴岛派遣歼11战机 美国福克斯新闻网4月12日“爆料”称，福[详细]
对于那场66年前的战争，其实很多人都已经感觉有些陌生了。和大多数那个时代的伟大创举一样[详细]
希特勒“自杀”一小时后乘私人飞机逃亡？
1933年，希特勒在一次集会上发表讲话[详细]
据美国“每日传讯”杂志网站11月末报道称，中国制造业正在“掏空”美军的战备力量。[详细]
西方媒体眼中永远没有公平一说，在报道朝鲜方面，西方只会一味的抹黑与臆断。[详细]
1934年，为了“围剿”红军，蒋介石要亲自去视察和慰问川滇黔将领。陈立夫决定让一个“替身”随蒋去贵州[详细]
日本近日有声音提出要驻军钓鱼岛，显然这是日本右翼趁美国近期对中国的频频动作，也想浑水摸鱼。然而，[详细]
洲际导弹的车底盘技术，可以说是真正的高难度，高精尖。难到什么程度？世界上只有三个国家掌握：中国，[详细]
中国有一个地方，6个国家都不敢动，其实远不止这6个国家，一旦动手，后果不堪设想！[详细]
昨日，朝鲜逃亡公使再次爆料：平壤金正恩政权已设立在2017年前完成核开发目标的计划。2016年所剩时日不[详细]
2003年12月14日，萨达姆在家乡提克里特被捕。2006年12月30日，伊拉克当地时间上午6点05分（北京时间上午[详细]
今天是南京大屠杀79周年纪念日，2015年，中国首次在南京举行了国[详细]
中央红军长征从1934年10月到1936年10月，起点是江西瑞金和福建长[详细]