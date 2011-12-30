日本人首次前往中国旅游，对中国的感觉。统计一下日本人去中国感到惊叹之事。首次去中国惊[详细]
继使用岸基反舰导弹重创沙特租借的高速运输舰后，前不久又有消息传出胡塞武装使用两枚疑似[详细]
卫星图显示中国向永兴岛派遣歼11战机 美国福克斯新闻网4月12日“爆料”称，福[详细]
对于那场66年前的战争，其实很多人都已经感觉有些陌生了。和大多数那个时代的伟大创举一样[详细]
希特勒“自杀”一小时后乘私人飞机逃亡？
1933年，希特勒在一次集会上发表讲话[详细]
沈金龙升任海军司令，从大区副升正大区仅用两年时间，可谓神速。而且他兵没有总部工作的经历，为何这次[详细]
从1949年至今，中国经历了5届领导人，他们的字迹怎样？有何区别，下面为你盘点...[详细]
陈云批示：“我主张严办几个，判刑几个，以至杀几个。”邓小平对这个批示还加了8个字：“雷厉风行，抓住[详细]
特朗普正式宣誓就任美国第四十五任总统，他的就职演讲把此前的美国批判的一无是处，他宣称，美国人民从[详细]
当西方以为中国尚在进行094弹道飞弹潜艇之性能以及舰载武器测试的磨合阶段之际，其实，中国人民解放军海[详细]
1979年2月，我国对越自卫反击战打响。8月，越南“老革命”黄文欢来到北京，引起国际舆论极大轰动。至今[详细]
中国国民党主席参选人吴敦义在接受采访时公开表示，他与洪秀柱最大的不同，就是“两岸路线”问题，最新[详细]
1926年1月11日，张作霖为了恢复郭松龄反戈造成的残局和防止国民军入侵，通电全国，宣布东三省与北京政府[详细]
春节是辞旧迎新的日子，春节之前，要对家中进行大扫除，这项活动[详细]
今天是南京大屠杀79周年纪念日，2015年，中国首次在南京举行了国[详细]
中央红军长征从1934年10月到1936年10月，起点是江西瑞金和福建长[详细]