日本人首次前往中国旅游，对中国的感觉。统计一下日本人去中国感到惊叹之事。首次去中国惊[详细]
继使用岸基反舰导弹重创沙特租借的高速运输舰后，前不久又有消息传出胡塞武装使用两枚疑似[详细]
卫星图显示中国向永兴岛派遣歼11战机 美国福克斯新闻网4月12日“爆料”称，福[详细]
对于那场66年前的战争，其实很多人都已经感觉有些陌生了。和大多数那个时代的伟大创举一样[详细]
希特勒“自杀”一小时后乘私人飞机逃亡？
1933年，希特勒在一次集会上发表讲话[详细]
据央视曝光的最新关于辽宁舰的一个训练画面分析，可以做出推断，那就是航母辽宁舰的满载歼15舰载机架数[详细]
金正日儿子有三个，分别是长子金正男，次子金正哲和三子金正恩。朝鲜世袭制还在继续，那么金正日为何选[详细]
毛泽东在生命的最后时期，对身后事做出了很多安排，其中就包括对未来几位领导人的预言点评...[详细]
李洪涛在被判处死刑后不断的做出各种努力，终于在即将执行死刑的前一天成功实现翻盘逆转...[详细]
沈飞集团已制造出疑似歼-31战机的二号机，新机作出大改良，当中包括“换心”——换上新型的国产发动机，[详细]
目前，中国周边危机四伏，饿狼群伺，围绕着中国的领土主权-南沙群岛、藏南、钓鱼岛等的收复和保卫，战争[详细]
近日，新加坡一媒体公开发表文章，揭露美国对华阴谋和双重标准，内容震撼人心。[详细]
1926年1月11日，张作霖为了恢复郭松龄反戈造成的残局和防止国民军入侵，通电全国，宣布东三省与北京政府[详细]
今天是南京大屠杀79周年纪念日，2015年，中国首次在南京举行了国[详细]
中央红军长征从1934年10月到1936年10月，起点是江西瑞金和福建长[详细]