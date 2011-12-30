中国核弹头真实数目揭秘！一句话令中情局大洗牌

[普京变脸竟然往中国背后“捅刀子”][中国强硬表态让蒙古人万万没料到！][大批西方人竟然炮轰中国人滚回去！]

  • 美媒惊呼中国10万艘船只杀向东海南海

  • 解放军突然发布一张照片让台独胆战心惊！

  • 张召忠神预言成真：俄罗斯航母出大事了

  • 中国青海坠落不明飞行物UFO引发轰动！

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